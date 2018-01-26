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Пятница, 26 января 2018 15:15

В ДФС відзвітували щодо бюджетних коштів які були виділені на відшкодування ПДВ у 2017 році

В ДФС відзвітували щодо бюджетних коштів які були виділені на відшкодування ПДВ у 2017 році

За 2017 рік сума відшкодованих ПДВ сягла більше 120 млрд гривень, лідером відшкодування експортного ПДВ серед аграріїв став агрохолдинг "Кернел"

Державна фіскальна служба порахувала, скільки бюджетних коштів витрачено у 2017 році на відшкодування ПДВ експортерам, повідомляє УНН.

За підсумком року сума сягнула понад 120 млрд грн. І це на 26 млрд грн більше, ніж минулого року.

За даними Державної казначейської служби, лідером відшкодування експортного ПДВ серед аграріїв став агрохолдинг "Кернел", який належить колишньому регіоналу Андрію Веревському та чинному нардепу групи “Відродження” Віталію Хомутинніку.

Раніше повідомлялось, що в 2015 році, коли Хомутиннік став власником акцій “Кернел”, він пролобіював зміни до Податкового кодексу України в частнині відшкодування ПДВ.

Економічний оглядач Ю.Самаєва характеризувала цей процес так: "У перший реєстр увійдуть претенденти на автоматичне відшкодування (з часткою експорту не менше 40%), у другий — всі інші, які своїх грошей не побачать. Є все ж непорушні речі в цьому світі, наприклад, вплив Хомутинніка на податкову політику України".

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