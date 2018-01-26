ЄС незадоволено повільними темпами реформи обленерго

Як інформує УНІАН, Секретаріат Енергетичного співтовариства почав розгляд питання про недостатнє проведення Україною, а також Албанією, Боснією і Герцеговиною реформи, яка полягає в поділі функцій регіональних енергопостачальних компаній (обленерго), що має сприяти створенню конкуренції на роздрібному ринку електроенергії. Повідомлення про ініціювання розгляду цього питання опубліковано на сайті енергетичного співтовариства.

«Секретаріат Енергетичного співтовариства ініціював попередню процедуру врегулювання проблеми щодо Албанії, Боснії і Герцоговини та України за те, що ці країни недостатньо проводять процедуру анбандлингу компаній-операторів розподільчих мереж», — йдеться в повідомленні.

Секретаріат також вважає, що ці країни не впоралися із завданням з виконання їх зобов'язань згідно з Договором про Енергетичне співтовариство. Згідно з повідомленням, ці країни, включаючи Україну, не прописали вимоги Третього енергетичного пакета в національному законодавстві і не вжили заходів для імплементації процесу анбандлингу на практиці.

«Оператори електричних розподільних мереж трьох країн досі виконують функції постачальника електроенергії і компанії, яка відповідає за її розподіл», — повідомили в Секретаріаті, додавши, що, розділивши види діяльності обленерго, споживачі зможуть отримати великий вибір постачальників електроенергії, що дозволить поліпшити послугу електропостачання і дати можливість отримувати її за справедливою ціною.