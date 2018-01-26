Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 Invest in New Ukraine

Точка зору бізнесу

Пятница, 26 января 2018 14:44

ЄС незадоволено повільними темпами реформи обленерго

ЄС незадоволено повільними темпами реформи обленерго

Секретаріат Енергетичного співтовариства вимагає пришвидшення анбандлингу компаній-операторів розподільчих мереж

Як інформує УНІАН, Секретаріат Енергетичного співтовариства почав розгляд питання про недостатнє проведення Україною, а також Албанією, Боснією і Герцеговиною реформи, яка полягає в поділі функцій регіональних енергопостачальних компаній (обленерго), що має сприяти створенню конкуренції на роздрібному ринку електроенергії. Повідомлення про ініціювання розгляду цього питання опубліковано на сайті енергетичного співтовариства. 

«Секретаріат Енергетичного співтовариства ініціював попередню процедуру врегулювання проблеми щодо Албанії, Боснії і Герцоговини та України за те, що ці країни недостатньо проводять процедуру анбандлингу компаній-операторів розподільчих мереж», — йдеться в повідомленні. 

Секретаріат також вважає, що ці країни не впоралися із завданням з виконання їх зобов'язань згідно з Договором про Енергетичне співтовариство. Згідно з повідомленням, ці країни, включаючи Україну, не прописали вимоги Третього енергетичного пакета в національному законодавстві і не вжили заходів для імплементації процесу анбандлингу на практиці. 

«Оператори електричних розподільних мереж трьох країн досі виконують функції постачальника електроенергії і компанії, яка відповідає за її розподіл», — повідомили в Секретаріаті, додавши, що, розділивши види діяльності обленерго, споживачі зможуть отримати великий вибір постачальників електроенергії, що дозволить поліпшити послугу електропостачання і дати можливість отримувати її за справедливою ціною. 

 

Прочитано 114 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « У 2017 році на рахунки ліквідовуваних банків надійшло майже 10 мільярдів В ДФС відзвітували щодо бюджетних коштів які були виділені на відшкодування ПДВ у 2017 році »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Безкоштовна реєстрація в каталозі до 21 лютого 2018 року
Ukraine House Davos
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Январь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

ІНШІ новини
 

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.