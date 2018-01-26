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Пятница, 26 января 2018 14:27

У 2017 році на рахунки ліквідовуваних банків надійшло майже 10 мільярдів

У 2017 році на рахунки ліквідовуваних банків надійшло майже 10 мільярдів

Фонд гарантування вкладів зазначає, що більша частина суми, а саме 5 020,3 млн грн, отримана від продажу активів банків

Сума надходжень до банків, що ліквідовуються, за 2017 рік склала 9,862 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає Укрінформ

«Загалом за підсумками 2017 року сума надходжень до банків, що ліквідуються, склала 9 862,0 млн грн. Із них найбільша сума — 5 020,3 млн грн — отримана від продажу активів банків, що ліквідуються. Ще 3 771,0 млн грн надійшло від погашення кредитів позичальниками. Крім того, 957,1 млн грн отримано від погашення цінних паперів, та 113,7 млн грн — як орендна плата», — йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що протягом грудня 2017 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 1 539,9 млн грн. Це — рекордний показник за рік, що минув. Найбільша сума за підсумками місяця — 756,5 млн грн — надійшла від погашення цінних паперів. Ще 579,1 млн грн отримано від продажу активів банків, що ліквідуються, 194,2 млн грн — від погашення кредитів позичальниками, 10 млн грн — як орендна плата.

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