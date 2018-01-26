У 2017 році на рахунки ліквідовуваних банків надійшло майже 10 мільярдів

Сума надходжень до банків, що ліквідовуються, за 2017 рік склала 9,862 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає Укрінформ.

«Загалом за підсумками 2017 року сума надходжень до банків, що ліквідуються, склала 9 862,0 млн грн. Із них найбільша сума — 5 020,3 млн грн — отримана від продажу активів банків, що ліквідуються. Ще 3 771,0 млн грн надійшло від погашення кредитів позичальниками. Крім того, 957,1 млн грн отримано від погашення цінних паперів, та 113,7 млн грн — як орендна плата», — йдеться в повідомленні.