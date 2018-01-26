Китай створить Полярний Шовковий шлях в Арктиці

Прес-канцелярія Держради КНР Оголосила намір створити Полярний Шовковий шлях, що буде входити до програми "Пояс і шлях"

Китай у п'ятницю офіційно оголосив про намір розвивати ініціативу "Полярного Шовкового шляху" в Арктиці, створюючи морські торгові шляхи і зміцнюючи торговельні відносини з різними країнами регіону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У п'ятницю прес-канцелярія Держради КНР оприлюднила першу Білу книгу про арктичну політику Китаю, в якій зазначено, що Пекін є важливою зацікавленою стороною в справах Арктики.

Китай не має територій в Арктиці, але Держрада відзначає його "географічну близькість" до полярних областей.

"Полярний Шовковий шлях" буде частиною більш широкої китайської програми "Пояс і шлях" (Економічний пояс Шовкового шляху і Морський Шовковий шлях 21-го століття).

Використання морських шляхів і природних ресурсів Арктики може доленосно вплинути на енергетичну стратегію і економічний розвиток Китаю, який входить до світових лідерів у сфері зовнішньої торгівлі і є найбільшим споживачем енергоносіїв у світі. Північний морський шлях дозволить Китаю швидше доставляти вантажі в Європу морем, ніж 48 днів, який зараз в середньому займає дорога з північних портів КНР в Роттердам через Суецький канал, пише Financial Times. У минулому році російський арктичний танкер-газовоз Christophe de Margerie ("Крістоф де Маржері") дістався з Норвегії в Південну Корею без супроводу криголамом, і шлях зайняв всього 15 діб.

Серед китайських вантажних суден першим Північний морський шлях (Північно-Східний прохід) в 2013 році освоїв Yong Sheng, що належить Cosco Shipping. Влітку 2017 року цим маршрутом пройшли ще шість китайських суден.

У вересні китайське дослідницьке судно Xue Long вперше здійснило рейс Північно-Західним проходом уздовж північного узбережжя Канади, скоротивши час у дорозі з Нью-Йорка в Шанхай на сім діб порівняно з маршрутом через Панамський канал.

"Природні умови Арктики і їх зміни безпосередньо впливають на кліматичну систему і екологічне середовище Китаю, на економічні інтереси Китаю в галузях рибальства, сільського та лісового господарства, а також на інтереси на морі", — цитує Білу книгу агентство "Сіньхуа".

Китай є однією з 13 держав-спостерігачів при Арктичній раді і бере активну участь у вирішенні трансрегіональних і глобальних проблем в Арктиці, особливо в таких сферах, як зміни клімату, довкілля, наукові дослідження, використання фарватерів, розвідка та експлуатація природних ресурсів, безпеку і глобальне управління.

Згідно з Білою книгою, Китай користується свободою або правами на наукові дослідження, судноплавство, проліт, рибальство, прокладання підводних кабелів і трубопроводів, розвідку і видобуток природних ресурсів у відкритому морі, міжнародних районах морського дна і інших спеціальних морських акваторіях і районах Північного Льодовитого океану відповідно до низки міжнародних договорів і міжнародних прав, зокрема Конвенції ООН з морського права.

Як постійний член Ради Безпеки ООН Китай несе важливу місію спільного сприяння миру і безпеки в Арктиці, зазначено в Білій книзі.