Україна експортувала агропродукції на 18 млрд доларів

За результатами 2017 року експорт аграрної продукції склав 18 млрд доларів, що на 16% більше, ніж у 2016 році

У 2017 році зовнішньоторговельний обіг аграрної та харчової продукції становить $22,6 млрд, з яких експорт збільшився на 16,3% порівняно з 2016 роком — понад $17,9 млрд. Про це повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає НВ-Бізнес.

“За результатами 2017 року, експорт українських аграрних та харчових товарів показав дуже позитивні результати та становить понад $17,9 млрд. Минулого року цей показник становив $15,5 млрд”, — розповіла заступник Міністра агрополітики Ольга Трофімцева.

Так, на сьогодні в загальному обсязі зовнішньої торгівлі аграрною та харчовою продукцією українська доля експорту становить 79,4%.

За її словами, трійку лідерів експорту українських аграрних та харчових товарів очолюють зернові культури — 36,2%, рослинні олії — 25,1% та насіння олійних культур — 11,3%.

Разом з тим, Трофімцева зазначила, що за рік помітно зросло постачання українських перероблених та харчових товарів.

Так, експорт вершкового масла зріс на $92,2 млн, цукру — на $49,7 млн, екстрактів солодових, продуктів з борошна та крупи — на $48,8 млн, бобових овочів, свіжих або охолоджених — на $44,3 млн, яловичини мороженої — на $39,2 млн та інших перероблених харчових товарів.

Трофімцева додала, що загалом сума експорту продукції рослинництва збільшилась на $2,1 млрд та становить $16,7 млрд.

Крім того, експорт продуктів тваринництва зріс на $371,4 млн та сягнув майже $1,3 млрд.

До п’ятірки країн-лідерів, кожна з яких придбала української аграрної та харчової продукції на більш ніж $1 млрд в 2017 році, входять Індія, Нідерланди, Єгипет, Іспанія та Китай.