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Точка зору бізнесу

Пятница, 26 января 2018 11:53

Порошенко прогнозує входження України в ТОП-50 Doing Business найближчим часом

Порошенко прогнозує входження України в ТОП-50 Doing Business найближчим часом

Україна посідає 76 місце в рейтингу Doing Business,  за рахунок спрощення отримання дозволів на будівництво, поліпшення захисту прав міноритарних акціонерів, та зменшення ставки єдиного соціального внеску

Як передає УНІАН, Президент України Петро Порошенко вважає реалістичним входження країни до ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business. 

Про це глава держави заявив під час виступу в «Українському домі» в Давосі (Швейцарія). 

«Ми на 76-му місці в рейтингу Doing Business. І якщо ви запитаєте, чи задоволений я, — ні. Через короткий проміжок часу ми будемо в ТОП-50, це абсолютно реалістично», — сказав президент. 

За словами Порошенка, поліпшення умов ведення бізнесу в Україні дозволить залучити іноземних інвесторів і забезпечити прискорення економічного зростання. 

 

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