Порошенко прогнозує входження України в ТОП-50 Doing Business найближчим часом

Як передає УНІАН, Президент України Петро Порошенко вважає реалістичним входження країни до ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business.
Про це глава держави заявив під час виступу в «Українському домі» в Давосі (Швейцарія).
«Ми на 76-му місці в рейтингу Doing Business. І якщо ви запитаєте, чи задоволений я, — ні. Через короткий проміжок часу ми будемо в ТОП-50, це абсолютно реалістично», — сказав президент.
За словами Порошенка, поліпшення умов ведення бізнесу в Україні дозволить залучити іноземних інвесторів і забезпечити прискорення економічного зростання.