На Всесвітньому економічному форумі розглянули концепцію альтернативи ВВП

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповіли про альтернативну систему оцінки економічного розвитку країн — сучасному аналогу валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це повідомляє Економічна Правда з посиланням на Meduza.

Систему оцінки назвали індекс інклюзивного розвитку (Inclusive Development Index).

За задумом ВЕФ, він повинен "інформувати суспільство і допомагати сталому та інклюзивному економічному розвитку". Цей показник враховує не лише ВВП, а ще 11 параметрів, щоб більш повно відображати реальний стан справ в країні.

Всього в індексі 12 показників, які розділені на три групи:

— Ріст і розвиток: ВВП на душу населення, ВВП на одного працівника, очікувана тривалість життя, зайнятість населення.

— Інклюзивність: коефіцієнт розшарування суспільства за доходами, рівень бідності, коефіцієнт розшарування суспільства за розподілом багатства, медіанний дохід.

— Наступність поколінь і стійкість розвитку: скориговані чисті заощадження, парникова інтенсивність ВВП, державний борг, коефіцієнт демографічного навантаження.

З усіх цих показників складаються спочатку групові індекси, а потім виходить підсумковий — їх середнє арифметичне.

За підрахунками ВВП і індексу інклюзивного розвитку — в лідерах залишається Норвегія, Люксембург і Швейцарія. Але, наприклад, Ісландія, яка за ВВП лише 12-а, вирвалася на друге місце по інклюзивності.

Є несподівані лідери й серед країн, що розвиваються. Азербайджан (26-й по ВВП) виявився на третьому місці. Перші рядки в обох випадках залишилися за європейськими країнами: Литва, Угорщина та Латвія.

Відмінності також є у США. Америка знаходиться на 23-му місці з 30 по інклюзивності серед розвинених країн. Такий результат пояснюється короткою тривалістю життя, високою бідністю, дуже високим ступенем нерівності та розміром держборгу.

Відзначається, що новий індекс потрібен, щоб показати, як оманливо може виглядати успіх, вимірюваний тільки за виробничою потужністю держави.