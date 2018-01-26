На тлі стабілізації долара нафта зменшила в ціні

Напередодні нафта оновила максимуми з 2014 року, Brent досягла позначки в 71,05 долара, сьогодні ціни опустились до до 70,21 долара за барель

Ціни на нафту в п'ятницю перейшли до зниження після оновлення максимумів напередодні, оскільки долар злегка стабілізувався після коментарів президента США Дональда Трампа в Давосі. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com, передає Укрінформ.

Вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,28% — до 70,21 долара за барель, березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI — на 0,23%, до 65,36 долара за барель. У четвер ціна Brent досягла позначки в 71,05 долара за барель, уперше перевищивши рівень у 71 долар з 3 грудня 2014 року. Нафта марки WTI вперше з 5 грудня перевищила рівень у 66 доларів.

Нафта перейшла до зниження після додаткових коментарів президента США Дональда Трампа по американській валюті, що підтримало її зростання. Трамп у четвер заявив, що долар ставатиме все сильніше й сильніше, і що, зрештою, він хотів би побачити сильною американську валюту. На день раніше міністр фінансів США Стівен Мнучин зауважив, що слабкий долар піде на користь США відносно торгівлі, що призвело до різкого зниження вартості американської валюти і зростання вартості нафти.

Крім того, аналітики повідомляють, що короткострокова перспектива для ціни на нафтові ф'ючерси стала менш райдужною.

"Постачання (нафти — ред.) зростає... і ми чекаємо також на їх подальше зростання. Наш прогноз пов'язаний із потенційним підвищенням видобутку нафти в США, а також з тим, що країни, які не входять в ОПЕК, мають великий шанс нарощувати експорт", — наводить агентство Рейтер думку керівника відділу досліджень по товарних угодах у Marex Spectron Джорджа Славова (Georgi Slavov).

Згідно з останнім звітом міністерства енергетики США, незважаючи на зниження запасів нафти в країні десятий тиждень поспіль (тиждень до 19 січня), видобуток сировини зростає. Видобуток нафти в США за тиждень зріс на 1,3%, або на 128 тисяч барелів на добу, до 9,878 мільйона барелів на добу.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 70,31 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 70,10 долара за барель, що на 32 центи нижче рівня закриття торгів ($70,42).