Новий транш від МВФ очікується вже в квітні — Порошенко

Президент України розповів про готовність уряду надалі співпрацювати з МВФ, а також про те, що українська сторона виконала 80% зобов'язань

Перебуваючи в Давосі Петро Порошенко заявив, що очікує отримання траншу МВФ у квітні, оскільки Україна вже виконала 80% зобов'язань, інформують Українські Новини.

Про це президент України розповів в інтерв'ю Bloomberg.

"Мабуть, до квітня у нас буде місія і ми отримаємо наступний транш... Уряд і народ готові продовжувати співпрацю з МВФ", — сказав Петро Порошенко.

За його словами, 80% зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом вже виконані.

Як відомо, для продовження програми кредитування МВФ наполягає на створенні антикорупційного суду, доопрацювання прийнятої пенсійної реформи, проведення земельної реформи та підвищення ціни на газ.

"Я знаю, що уряд готовий врегулювати ціни на газ", — заявив Порошенко.