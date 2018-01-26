За 2017 рік підприємства збільшили споживання металопрокату на 6,6%

Також імпорт металопрокату склав 1,302 млн тонн, що на 23% більше, ніж в 2016 році

Українські підприємства в 2017 році наростили споживання металопрокату на 6,6% в порівнянні з 2016 роком — до 5,158 млн т (4,837 млн тонн), повідомляють Фінанси.ua.

Як повідомляється в оприлюдненій об’єднанням “Укрметалургпром” інформації з посиланням на дані ТОВ “ЕТР-Спектр”, в тому числі імпорт в Україну торік склав 1,302 млн тонн, тоді як в 2016 році — 1,056 млн т (зростання на 246 тис. тонн, або на 23,4%).

“Структура імпорту зберігає тенденцію до домінування плоского прокату, але його частка станом на кінець листопада 2017 року продовжує знижуватися в порівнянні з тим же періодом 2016 року (55,3% проти 62%), а частка довгомірного прокату збільшуватися (43% проти 36,3%)”, — зазначається в інформації “Укрметалургпрому”.

У 2017 році українськими метпідприємствами вироблено 18,441 млн т металопрокату (86% від 2016 року), з яких експортовано 79,1%, або 14,585 млн т (в 2016 році частка експорту становила 82,4%).

При цьому частка напівфабрикатів в експорті в минулому році склала 43,1%, частка плоского прокату — 33,1%, довгомірного — 23,8%, в той час як в 2016 році експортна частка плоского прокату становила 29,2%, довгомірного — 27%. Зниження питомої ваги довгомірного прокату в загальному українському експорті пояснюється втратою в березні 2017 року одного з основних виробників українського довгомірного прокату — ПАТ “Єнакіївський металургійний завод” на НКТ.

Серед експортних ринків української металопродукції основними залишаються країни ЄС (32,3% експорту), інші країни Європи, включаючи Туреччину (14%), країни Близького Сходу (14,3%). Водночас, імпортована металопродукція на 38,9% надходить з СНД, близько 26,1% з ЄС і 25,6% з Азії.