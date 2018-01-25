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Точка зору бізнесу

Четверг, 25 января 2018 17:34

За 2017 рік експорт українського масла сягнув 30,5 тис. тонн

За 2017 рік експорт українського масла сягнув 30,5 тис. тонн

У порівнянні з 2016 роком експорт вершкового масла виріс у 2,5 рази, головними імпортерами стали Марокко, Туреччина та Нідерланди

У 2017 році Україна експортувала 30,5 тис. тонн вершкового масла, що у 2,5 рази більше, ніж у 2016 році, передає УНН  із посиланням на дані ДФС.

Минулого року основними імпортерами українського вершкового масла були: Марокко, Туреччина та Нідерланди.

Водночас, за рік Україна скоротила імпорт відповідної продукції на 44% — до 751 тонни.

Виробництво ж вершкового масла в Україні зростає, щоправда — не такими рекордними темпами як обсяги експорту.

Так, за даними Держстатистики, у січні-листопаді 2017 року в Україні було вироблено 100,1 тис. тонн відповідної продукції, що на 5,7 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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