Завдяки системі Prozorro Укрпошта зекономила 370 мільйонів гривень

Як зазначив Олександр Наход, компанія повністю перейшла на використання Prozorro, та в середньому економить на закупівлях більше 32%

ПАТ «Укрпошта» завдяки державній системі Prozorro зекономила 370 млн грн на закупівлях протягом 2017 року. Про це повідомив заступник генерального директора із закупівель компанії Олександр Наход, повідомляє прес-служба відомства, передає Укрінформ.

«Відкрита система державних закупівель Prozorro дозволила зекономити за рік 370 мільйонів гривень, знайти нових контрагентів та забезпечила чесну конкуренцію серед них. Серед головних досягнень: зміна монопольного постачальника палива на декілька компаній-лідерів ринку та отримання вигідних умов його закупівлі завдяки конкурентному середовищу. Отримання ліцензії на право постачання природного газу аби не витрачати кошти на посередників. Зекономлені кошти компанія інвестує в оновлення автопарку, розробку нових продуктів та покращення якості обслуговування клієнтів», — розповів Наход.

Він також зазначив, що в компанії перейшли на повне використання системи ProZorro, де середнє зниження ціни на основні групи закупівель становить понад 32,2%, а середня кількість учасників — більше 3.

«Ціни закупівель Укрпошти по деяких групах товарів є найнижчими не тільки в державному секторі, а й по ринку в цілому. Ми перестали співпрацювати з посередниками та перейшли на прямі закупівлі у виробників необхідної продукції», — додав він.

Для порівняння, зекономлена сума еквівателентна вартості 1000 нових авто для кур'єрської доставки, або 350 магістральних вантажівок, або 12% фонду заробітної плати працівникам компанії.

Як повідомлялось, Укрпошта першою серед держпідприємств почала здавати в оренду нерухомість через ProZorro — проведено 16 аукціонів з передачі права оренди зі щорічним доходом понад 5,3 млн грн, за їхніми результатами початкова ціна оренди лотів зросла майже на 50%.