"Нафтогаз" планує постачати електроенергію

ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” планує вийти на ринок електроенергії, питання про видачу ліцензії буде розглянуто 30 січня

ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”, що є 100%-ной “дочкою” НАК, має намір вийти на ринок постачання електроенергії, інформують Фінанси.ua.

Згідно з порядком денним засідання Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП), питання про видачу компанії ліцензії на постачання електроенергії буде розглянуто 30 січня.

Відзначимо, що “Нафтогаз України” об’єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.