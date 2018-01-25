Прогноз НБУ: ВВП може зрости до 3,4% у 2018 році

Завдяки збереженню високих темпів зростання реальних зарплат та інших доходів, приватне споживання може дати поштовх росту ВВП

Національний банк України (НБУ) очікує прискорення економічного зростання до 3,4% в 2018 році. Про це сьогодні повідомили в прес-службі регулятора, передає РБК-Україна.

"Економічне зростання прискориться до 3,4% у 2018 році. Основним драйвером зростання економіки стане приватне споживання завдяки збереженню все ще високих темпів зростання реальних зарплат, а також інших доходів, у тому числі пенсій", — повідомили в НБУ.

Як зазначили в регуляторі, в 2019 2020 роках зростання реального ВВП дещо сповільниться (до 2,9%) із-за вичерпання ефектів нинішнього фіскального пом'якшення. Крім того, повільний прогрес у структурних реформах буде стримувати підвищення довгострокового потенціалу економіки.