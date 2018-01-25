Україні допоможуть розробити нову модель газового ринку

Уряд України спільно зі Світовим банком і МВФ приступило до розробки газової моделі, що дозволить рівні конкурентні умови

Україна в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і іншими міжнародними фінансовими організаціями (МФО) домовилася про розробку нової моделі газового ринку, орієнтованої на зростання конкуренції на ньому, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми розробляємо разом зі Світовим банком і МВФ нову модель газового ринку, яка створить конкурентні умови", — сказав він в четвер у Давосі в кулуарах "Українського сніданку", організованого Фондом Пінчука, коментуючи домовленості з МВФ по питання цін на газ.

Глава Мінфіну підкреслив, що відсутність монополії призводить до зменшення ціни на ринку.

"Це питання дуже чутливе для людей, оскільки ціни дуже високі. Тому ми шукаємо всі можливості, щоб цей фактор був також врахований і ціни були нижче", — сказав О.Данилюк.

Як повідомлялося, уряд у березні 2017 року затвердив корекцію ціни газу, що відпускається в рамках спеціальних зобов'язань (населенню і теплокомуненерго), залежно від зміни ціни на європейському хабі, що було однією з умов виділення Україні чергового транша кредиту МВФ.

Однак вже після отримання траншу в другій половині 2017 року Міненерговугілля обгрунтувало новою формулою незмінність ціни на природний газ для населення до 1 квітня 2018 року, хоча, за розрахунками "Нафтогазу України", згідно з закладеною урядом в березні формулою ціна з жовтня-2017 повинна була вирости орієнтовно на 19%.

Проти підвищення цін на газ для населення виступив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, Кабінет Міністрів веде дискусію з МВФ, під час якої доводить відсутність підстав для підвищення ціни на природний газ для населення. На переговорах українських делегацій з МВФ до цього так і не було прийнято рішення з цієї проблеми, яке влаштувало би обидві сторони.