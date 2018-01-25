За 2017 рік індекс будівельної продукції у Києві збільшився на 30%

Головного управління статистики столиці передає, що Індекс будівельної продукції за 2017 рік збільшився на 30,1% в порівнянні з 2016 роком

У січні–грудні 2017р. підприємствами Києва виконано будівельних робіт на суму 24825782 тис. грн. Про це йдеться в інформації Головного управління статистики столиці, передає УНН.

Індекс будівельної продукції у січні—грудні 2017 р. порівняно з січнем-груднем 2016 р. склав 130,1%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 84,4% від загального обсягу, решта — з капітального і поточного ремонтів, відповідно 10,1% та 5,5%.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком.