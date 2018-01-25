НБУ запевняють — загроз для девальвації гривні немає

За аналізами курсу гривні до долара протягом останніх років, нинішній курс пояснюється сезонною динамікою зміни курсу гривні

Ситуація на валютному ринку на поточний момент перебуває під контролем Національного банку України, жодних загроз для національної грошової одиниці немає. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав голова ради НБУ Богдан Данилишин, передає УНІАН.

«Відразу хочу заспокоїти, що ніякої загрози національній грошовій одиниці немає, ситуація перебуває під контролем НБУ, її також відстежує Рада НБУ, визначає основні принципи грошово-кредитної політики», — написав він.

За його словами, фундаментальних факторів для девальвації гривні в даний час немає.

«Якщо проаналізувати динаміку обмінного курсу гривні до долара США впродовж останніх років, то поточна ситуація на валютному ринку України є традиційною, оскільки простежується чітка сезонність курсової динаміки з піками знецінення гривні в січні-лютому», — відзначив Данилишин.