Асоціація легальних виробників алкоголю пропонує ввести автоматичний розрахунок МРЦ

Представники Асоціації легальних виробників алкоголю України виступили з пропозицією змінити чинну постанову про мінімальну роздрібну ціну на алкогольні напої. Ринок наполягає на необхідності оперативної реакції цін на нововведення податкової політики. Про це йшлося під час засідання Міжвідомчої робочої групи з відпрацювання питання удосконалення механізму встановлення мінімальних цін на алкоголь, передає УНН.

Так проект нової запропонованої формули передбачає, що стара МРЦ повинна збільшуватися на ПДВ і на акцизний податок пропорційно збільшенню цього акцизного податку та ПДВ, плюс на збільшення індексу інфляції та індексу споживчих цін за фактом.

Аналогом перерахунку є індексація або перерахунок зарплат.

В Асоціації очікують, що дія цієї формули дасть наступний позитивний ефект:

— автоматичний перерахунок МРЦ передбачає, що мінімальна роздрібна ціна буде "встигати" за збільшенням акцизного податку;

— застосування формули зупинить збитки виробника в період "розриву" між збільшенням акцизу і невчасного не поновлення МРЦ;

— зупинить зростання обсягів тіньового алкоголю.

Таки чином МРЦ пропонується переглядати щороку автоматично після прийняття бюджету.

Нагадаємо, в останній раз МРЦ на алкогольні напої була переглянута КМУ у вересні минулого року. Сталося це тільки через сім місяців, після того, як на спиртне зросли акцизи. На думку експертів таке запізнення коригування ціни працює на руку тіньовому ринку.