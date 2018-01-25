Асоціація легальних виробників алкоголю пропонує ввести автоматичний розрахунок МРЦ

"Ціни на алкоголь не можуть залишатися незмінними, коли зростають податкові відрахування. Якщо теоретично припустити, що після підвищення акцизів вартість алкоголю не змінюється, то виходить, що ці акцизи просто несплачені. Саме так і діють ділки сірого, тобто нелегального алкогольного ринку. У всіх інших — легальних виробників — немає іншого виходу, як продавати свої напої за цінами на рівні близько 80 грн за 0,5 л. Те ж стосується і залежності МРЦ від ціни спирту, яка за останній рік підвищувалася вже 2 рази. Об'єктивно, не може ж вартість пляшки горілки залишатися незмінною в той час, як вартість спирту зросла орієнтовно на 20%", — пояснила вона.
Представники Асоціації легальних виробників алкоголю України виступили з пропозицією змінити чинну постанову про мінімальну роздрібну ціну на алкогольні напої. Ринок наполягає на необхідності оперативної реакції цін на нововведення податкової політики. Про це йшлося під час засідання Міжвідомчої робочої групи з відпрацювання питання удосконалення механізму встановлення мінімальних цін на алкоголь, передає УНН.
Так проект нової запропонованої формули передбачає, що стара МРЦ повинна збільшуватися на ПДВ і на акцизний податок пропорційно збільшенню цього акцизного податку та ПДВ, плюс на збільшення індексу інфляції та індексу споживчих цін за фактом.
Аналогом перерахунку є індексація або перерахунок зарплат.
В Асоціації очікують, що дія цієї формули дасть наступний позитивний ефект:
— автоматичний перерахунок МРЦ передбачає, що мінімальна роздрібна ціна буде "встигати" за збільшенням акцизного податку;
— застосування формули зупинить збитки виробника в період "розриву" між збільшенням акцизу і невчасного не поновлення МРЦ;
— зупинить зростання обсягів тіньового алкоголю.
Таки чином МРЦ пропонується переглядати щороку автоматично після прийняття бюджету.
Нагадаємо, в останній раз МРЦ на алкогольні напої була переглянута КМУ у вересні минулого року. Сталося це тільки через сім місяців, після того, як на спиртне зросли акцизи. На думку експертів таке запізнення коригування ціни працює на руку тіньовому ринку.