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Четверг, 25 января 2018 12:53

ДФС відзвітувалась про найбільших платників податків України

ДФС відзвітувалась про найбільших платників податків України

За підсумками 2017 року компанія Укргазвидобування сплатила до бюджету 50,4 млрд гривень, що є рекордом серед українських платників податків

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) визначив ТОП-100 найбільших платників податків за підсумками 2017 року, передає НВ-Бізнес.

На першому місці абсолютним лідером виявилася державна компанія Укргазвидобування, яка сплатила до бюджету рекордні 50,4 млрд грн. Минулого, 2016-го року сума сплачених нею податків становила трохи більш ніж 38 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу.

В цілому сотня компаній-найбільших платників податків заплатили сукупно 258,3 млрд грн податків за підсумками минулого року.

Таким чином вони забезпечили понад 70% від 355,1 млрд грн усіх відрахувань до зведеного бюджету від 2506 великих підприємств, що обслуговуються в Офісі. У порівнянні з позаминулим, 2016 м роком, відрахування збільшилися на 95 млрд грн.

У ТОП-10 найбільших платників податків увійшли:

  1. Укргазвидобування - 50,4 млрд грн відрахувань у 2017 році (2016 рік - 38,1 млрд грн)
  2. Тютюнова компанія Прилуки - 14,1 млрд грн (11,1 млрд грн),
  3. Філіп Морріс Україна - 13,5 млрд грн (11,7 млрд грн)
  4. НАК Нафтогаз України-11,5 млрд грн (16,1 млрд грн)
  5. Укpнaфта - 10,4 млрд грн (8,2 млрд грн)
  6. Джей Ті Інтернешнл Україна - 9,5 млрд грн (7,6 млрд грн)
  7. Укртатнафта - 8,7 млрд грн (5,5 млрд грн)
  8. Енергоатом - 8,7 млрд грн (млрд 5,6 млрд грн)
  9. Укртрансгаз - 7,8 млрд грн (6,5 млрд грн)
  10. Імперіал Тобакко Продакшн Україна - 7,5 млрд грн (6,2 млрд грн).
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