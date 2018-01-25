ДФС відзвітувалась про найбільших платників податків України

За підсумками 2017 року компанія Укргазвидобування сплатила до бюджету 50,4 млрд гривень, що є рекордом серед українських платників податків

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) визначив ТОП-100 найбільших платників податків за підсумками 2017 року, передає НВ-Бізнес.

На першому місці абсолютним лідером виявилася державна компанія Укргазвидобування, яка сплатила до бюджету рекордні 50,4 млрд грн. Минулого, 2016-го року сума сплачених нею податків становила трохи більш ніж 38 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу.

В цілому сотня компаній-найбільших платників податків заплатили сукупно 258,3 млрд грн податків за підсумками минулого року.

Таким чином вони забезпечили понад 70% від 355,1 млрд грн усіх відрахувань до зведеного бюджету від 2506 великих підприємств, що обслуговуються в Офісі. У порівнянні з позаминулим, 2016 м роком, відрахування збільшилися на 95 млрд грн.

У ТОП-10 найбільших платників податків увійшли: