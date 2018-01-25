ДФС відзвітувалась про найбільших платників податків України

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби (ДФС) визначив ТОП-100 найбільших платників податків за підсумками 2017 року, передає НВ-Бізнес.
На першому місці абсолютним лідером виявилася державна компанія Укргазвидобування, яка сплатила до бюджету рекордні 50,4 млрд грн. Минулого, 2016-го року сума сплачених нею податків становила трохи більш ніж 38 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу.
В цілому сотня компаній-найбільших платників податків заплатили сукупно 258,3 млрд грн податків за підсумками минулого року.
Таким чином вони забезпечили понад 70% від 355,1 млрд грн усіх відрахувань до зведеного бюджету від 2506 великих підприємств, що обслуговуються в Офісі. У порівнянні з позаминулим, 2016 м роком, відрахування збільшилися на 95 млрд грн.
У ТОП-10 найбільших платників податків увійшли:
- Укргазвидобування - 50,4 млрд грн відрахувань у 2017 році (2016 рік - 38,1 млрд грн)
- Тютюнова компанія Прилуки - 14,1 млрд грн (11,1 млрд грн),
- Філіп Морріс Україна - 13,5 млрд грн (11,7 млрд грн)
- НАК Нафтогаз України-11,5 млрд грн (16,1 млрд грн)
- Укpнaфта - 10,4 млрд грн (8,2 млрд грн)
- Джей Ті Інтернешнл Україна - 9,5 млрд грн (7,6 млрд грн)
- Укртатнафта - 8,7 млрд грн (5,5 млрд грн)
- Енергоатом - 8,7 млрд грн (млрд 5,6 млрд грн)
- Укртрансгаз - 7,8 млрд грн (6,5 млрд грн)
- Імперіал Тобакко Продакшн Україна - 7,5 млрд грн (6,2 млрд грн).