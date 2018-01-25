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Четверг, 25 января 2018 12:22

Кампанія декларування-2018: У Києві 35 мільйонерів задекларували свої доходи

Кампанія декларування-2018: У Києві 35 мільйонерів задекларували свої доходи

За час кампанії в Києві вже подано 848 декларацій про майно і доходи на загальну суму 236 млн грн, з них 35 подано мільйонерами

Декларації про майновий стан і доходи в Києві подали 35 мільйонерів, показують перші результати кампанії декларування в 2018 році. Про це повідомила начальник головного управління ДФС у Києві Людмила Демченко, йдеться в прес-релізі відомства, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні в Києві подано 848 декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 236 млн грн. З них — 35 декларацій подано мільйонерами і 393 декларації — на податкову знижку", — цитує прес-служба Л.Демченко.

Як уточнила Л.Демченко, за поданими деклараціями належить сплатити 3,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), а також 0,6 млн грн військового збору.

Платники податків, які зобов'язані подати декларацію, мають зробити це до 1 травня 2018 року, нагадало відомство.

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