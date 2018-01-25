Порошенко: Україна планує збільшити інвестиційну привабливість

На Українському сніданку” в Давосі Президент України розповів про успіхи у галузі приватизації, та підвищенні привабливості країни для іноземних інвесторів

Цього року в Україні спостерігається великий обсяг інвестування, заявив під час виступу “на Українському сніданку” у Давосі з Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Дуже важлива реформа у галузі приватизації, про яку говорили 20 років, але нічого не відбувалося. У нас є довіра від інвесторів і допомога від закордонних радників і я пишаюся, що цей рік це вперше, коли у нас багато інвестицій і такого, напевно, не відбувалося на ринку інвестицій, як ми маємо цього року.

Ми хочемо стати важливою країною для інвесторів, важливим партнером. Це важливе досягнення, але цього не достатньо — ми не хочемо цього припиняти”, — заявив П.Порошенко.