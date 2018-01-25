Китай заявив про бізнес-реформи, що перевищать очікування міжнародної спільноти

У цьому році Китай планує покращити привабливість свого фінансового сектору для іноземного бізнесу, збільшить імпорт, та захист інтелектуальної власності

Як повідомляє Укрінформ, вже у 2018 році Китайська Народна Республіка здійснить низку заходів з відкриття внутрішнього ринку для іноземного бізнесу, які перевищать «всі міжнародні очікування».

Про це заявив директор Головного офісу Центральної групи керівників з питань економіки та фінансів Китайської Народної Республіки Лю Хе під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє газета The Straits Times.

«Китай послабить обмеження для іноземних компаній у своєму секторі фінансів, виробництва та послуг і одночасно з цим збільшить зусилля із захисту інтелектуальної власності та збільшення імпорту», — сказав Лю Хе.

Він запевнив, що Китай уже цього року поступово виконає всі дані ним обіцянки іноземному бізнесу.

«Деякі заходи перевищать всі очікування міжнародної спільноти», — підкреслив високопосадовець. Він додав, що відкритість Китаю є важливою не лише для країни, а й для всього світу.

За словами Лю Хе, заходи зі зняття обмежень для іноземного бізнесу Китай приурочить до святкування 40-ї річниці з часу виходу країни із закритої комуністичної системи.