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Точка зору бізнесу

Четверг, 25 января 2018 10:25

МВФ просить Україну прискорити темп реформ

МВФ просить Україну прискорити темп реформ

На зустрічі у Давосі Петро Порошенко та Крістін Лагард обговорили подальші перспективи співпраці України та МВФ

 Під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя. Про це йдеться у її заяві за підсумками зустрічі, повідомляє Економічна Правда.

"Я знову підтвердила, що МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну разом з іншими міжнародними партнерами в її зусиллях щодо реформування", — сказала директор-розпоряднки МВФ.

"Я також підкреслила, що Україні слід скористатися наявним сприятливим зовнішнім середовищем для прискорення реформ і переходу до сильнішого зростання, необхідного для стійкого поліпшення життєвого рівня населення", — наголосила Лагард.

"Зустріч з президентом Порошенком та членами його команди була дуже продуктивною і приємною. Це дало нам шанс обговорити всі заходи, які вже вживаються і ми сподіваємося, що наше обговорення посприяє запровадженню інших заходів, про які ми говорили. Ми говорили про те, що в Україні призначать нового голову НБУ", — додала вона.

Після зустрічі Порошенко заявив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.

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