Ціни на нафту різко пішли вгору

Через інформацію про зниження запасів нафти в США та на терміналі в Кушинга, Brent вперше за три роки піднявся до 71 долара за барель

Як інформує Інтерфакс-Україна, ціни на нафту еталонних марок ростуть під час торгів у четвер і торгуються на максимумах з грудня 2014 року завдяки зниженню запасів цього палива в США за підсумками минулого тижня.

Березневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,45 (0,64%) — до $ 70,98 за барель. На торгах у попередній день їх ціна піднялася на $ 0,57 (0,81%) і склала $ 70,53 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень до зазначеного часу виросли на $ 0,65 (0,99%) — до $ 66,26 за барель. За підсумками минулої сесії їх ціна підвищилася на $ 1,14 (1,77%), до $ 65,61 за барель.

Як стало відомо напередодні зі звіту міністерства енергетики США, запаси нафти минулого тижня зменшилися на 1,07 млн ​​барелів. Зниження фіксується десятий тиждень поспіль.

Запаси на терміналі в Кушинга, де зберігається нафта, яка торгується на NYMEX, впали на 3,15 млн барелів.

Тим часом резерви бензину в країні підскочили на 3,1 млн барелів, дистилятів — на 639 тис. барелів.

Видобуток нафти на території США збільшився на 1,3%, або на 128 тис. барелів на добу, до 9,878 млн б / с. Показник став рекордним з 1983 року.