За 2017 рік корпорація "Рошен" сплатила до держбюджету 1,59 млрд гривень податків

Корпорація "Рошен" за підсумками січня-грудня 2017 року сплатила 1,592 млрд грн податків до бюджету України, повідомили у прес-службі корпорації, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією, із зазначеної суми надходження від податку на прибуток становили 432,4 млн грн, військовий збір — 13,4 млн грн, ПДВ — 801,6 млн грн. Як єдиний соціальний внесок (ЄСВ) було сплачено 171,6 млн грн.

До місцевих бюджетів сплачено 172,9 млн грн, з яких надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) становили 160,8 млн грн, а також податок на землю та ін. — 12,1 млн грн.

Раніше в ЗМІ було опубліковано листа Державної фіскальної служби України з інформацією про те, що з 7 грудня 2016 року ТОВ "Центрально-європейська кондитерська компанія", ядро корпорації "Рошен", перестало бути платником ПДВ.

У зв'язку з цим у корпорації повідомили, що ТОВ "ЦЄКК" — материнська компанія ДП "Кондитерська Корпорація "Рошен" здійснює "виключно інвестиційну діяльність, що не є об'єктом оподаткування ПДВ".

Як повідомлялося, за підсумками 2016 року корпорація сплатила 1,545 млрд грн податків, у 2015 році — 1,337 млрд грн.

Корпорація Roshen входить до топ-30 найбільших виробників кондитерських виробів у світі. До її складу входять Київська, Кременчуцька, дві Вінницькі кондитерські фабрики і Вінницький молочний завод (Україна); Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) і фабрика BonbonettiChoco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) було зупинено з 1 квітня 2017 року.

Згідно з підписаним П.Порошенком у січні 2016 року договором, він передав свою 85-відсоткову частку в корпорації незалежному сліпому трасту (blind trust) компанії Rothschild Trust. Банк-управитель трасту має також чотирирічну довіреність на переговори про продаж активів. Президенту корпорації Roshen В'ячеславу Москалевському належить 13% через інвестфонд "Кондитерінвест", ще чотирьом топ-менеджерам — по 0,5%.