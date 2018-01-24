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Среда, 24 января 2018 17:13

Україна перша серед країн СНД в розвитку вітрової енергетики

Україна перша серед країн СНД в розвитку вітрової енергетики

За словами голови правління Української вітроенергетичної асоціації, Україна випереджає країни СНД у розвитку ВЕС, проте сильно відстає у цій галузі від європейських країн

Україна обігнала інші країни СНД за темпами розвитку екологічно чистої вітрової енергетики, але значно відстає від провідних європейських країн, таких як Німеччина, Франція і Великобританія. Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, інформує УНІАН 

«За темпами введення в експлуатацію нових потужностей вітроелектростанцій, порівняно з іншими країнами пострадянського простору, ми обігнали усіх. Якщо порівнювати з темпами зростання у Німеччині, Франції чи Британії, то ми рухаємося як черепаха», — сказав він. 

За словами Конеченкова, на сьогодні в Україні введено в експлуатацію 505 МВт потужностей ВЕС, тоді як, наприклад, у Великобританії загальна потужність вітроенергетики перевищує 13 ГВт. 

«У нас сумарно на материковій частині України розміщено 505 МВт, 138 МВт з яких залишається на окупованій території Донецької та Луганської областей», — сказав він, додавши, що ще 87,8 МВт залишилося в анексованому Криму. 

Також експерт повідомив, що на сьогодні енергокомпанії підготували нові проекти ВЕС загальною потужністю 3200 МВт. 

За його інформацією, у 2018 році компанії планують побудувати нові станції, загальна потужність яких перевищуватиме показник встановленої у 2017 році потужності утричі і перевищить 200 МВт. Нові об'єкти будуть побудовані у Запорізькій, Херсонській, Івано-Франківській, Одеській і Миколаївській областях. 

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