Німецькі інвестиції в українську промисловість склали 1,1 млрд доларів

Станом на 1 жовтня 2017 року Німеччина інвестувала в економіку України 1,8 млрд доларів, а також наростила імпорт українських товарів на 23,1% до 1,6 млрд доларів. Про це повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку, передає УНН.

“Україна залишається привабливою з точки зору інвестицій для німецьких компаній. За 9 місяців 2017 року розмір інвестицій в нашу країну зріс на 213 млн доларів. Станом на 1 жовтня 2017 року Німеччина інвестувала в економіку України 1,8 млрд доларів, із яких 1,1 млрд доларів — інвестиції в промисловість. Найбільш популярним напрямком для німецьких інвестицій в Україні є виробництво автозапчастин та комплектуючих, де вже було створено близько 3 тисяч робочих місць, і лише за останній рік — 2 тисячі”, — розповіли у відомстві.

Як повідомили в Мінекономрозвитку, за 9 місяців 2017 року двостороння торгівля між Україною та Німеччиною зросла на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, а загальний товарообіг склав майже 6,6 млрд доларів.

Український експорт до Німеччини зріс на 23,1% та склав 1,6 млрд доларів. Найбільш популярними експортними товарами стали електричні машини, насiння і плоди олійних рослин, руди, деревина та вироби з металів.

У міністерстві додали, що сьогодні, 24 січня, українська делегація на чолі з Степаном Кубівом прибула на українсько-баварський економічний форум, щоб поглибити співпрацю з Німеччиною, адже вона є одним з найголовніших торгових партнерів України в Євросоюзі.

Під час баварського форуму Кубів також зустрінеться з Державним міністром економіки і комунікацій, енергетики і технологій Баварії Ільзою Айгнер.