НБУ повідомив, що 22 банки продовжують операції з пов'язаними особами за індивідуальними планами

Національний банк констатує, що на 1 січня 2018 року 22 банки продовжують працювати за індивідуальними планами приведення розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами у відповідність з вимогами регулятора, повідомляється на сайті центробанку, інформує Дзеркало Тижня.
НБУ нагадує, що на початок минулого року кількість банків, де були виявлені порушення вимог до операцій з пов'язаними особами, становила 44 з 99 установ, які пройшли діагностику. Протягом 2017 року НБУ завершив розгляд поданих ними програм зниження понадлімітних обсягів заборгованості пов'язаних осіб.
Разом з тим, враховуючи досвід виконання банками індивідуальних графіків та їх побажання, регулятор в 2017 році дозволив банківським установам клопотати про продовження термінів дії планів заходів на строк до двох років.
"Банк може отримати таке право тільки за умови сумлінного виконання всіх заходів, зазначених в індивідуальному плані. Зокрема, при зниженні обсягу понадлімітного обсягу заборгованості пов'язаних осіб на 20% протягом першого року виконання плану. Такою можливістю вже скористався один банк, який продовжив загальний строк виконання програми з трьох до п'яти років", — повідомив НБУ.