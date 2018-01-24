Український дім в Давосі: Інвесторам цікаві українські стартапи, проте інформації про них замало

На черговому Всесвітньому економічному форумі відкрився Український дім, що буде працювати з 22 по 26 січня під гаслом "Україна: Креативність. Інновації. Можливості"

Великим міжнародним інвестиційним компаніям цікаві українські стартапи, особливо у сфері blockchain, але вони мають бути активніші в інформаційному полі, про це в кулуарах Українського дому в Давосі повідомили представники великих венчурих інвестиційних компаній, передає Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, якщо компанія виходить через Силіконову долину в Каліфорнії, їй простіше достукатися до партнера, ментора, інвестора, але це вже давно не обов'язкова умова. Якщо є ідея, фінансовий потік, менеджмент, то українські компанії також можуть розраховувати на отримання фінансування", — сказав Джон Хакер (John Hucker), президент Swiss Finance+Technology Association (Swiss FinTech) в кулуарах форуму.

Крім того, в Європі з'явилася нова Силіконова долина в швейцарському місті Цуг, яка не потребує грошей із Каліфорнії і досить лояльна до східноєвропейських ринків.

Проте інвестори застерігають від пошуку міжнародного фінансування лише на рівні ідеї.

"Ми дуже уважно дивимося на стартапи. Насамперед на якість документів, на менеджмент, на наявні процеси", — наголосив Дон Тапскотт (Don Tapscott), голова The Tapscott Group.

Великі компанії відзначають наявність величезної кількості талантів у цій сфері в Україні, але для досягнення успіхів вони мають бути активніші в інформаційному полі.

"Не забувайте, що здебільшого для західного інвестора все, що східніше, сприймається як Росія. Схоже, настав час якимсь чином інформаційно дистанціюватися", — зазначив Марк Бернеггер (Marc Bernegger), член правління Crypto Finance AG.

Перший в історії Український дім у Давосі (Швейцарія) відбувається під час щорічної зустрічі у рамках Всесвітнього економічного форуму в січні 2018 року. Український дім працюватиме протягом тижня під гаслом "Україна: Креативність. Інновації. Можливості" та покликаний стати динамічним дискусійним хабом. Український дім продемонструє глобальним лідерам бізнесу, політики і громадянського суспільства інвестиційний потенціал і бізнес-можливості України. Український дім відкритий з 22 по 26 січня 2018 року.

Організатором проекту є Українська асоціація венчурного і приватного капіталу (UVCA) в партнерстві з Western NIS Enterprise Fund і Фондом Віктора Пінчука.

Традиція організації так званих "домів" у Давосі — не нова. Протягом багатьох років її створювали уряди, великі корпорації та серйозні організації. Нині, вперше за 50 років існування форуму, Україна прогресує, повною мірою розкриває потенціал і надійно підтримує свій імідж європейського хаба технологій та інновацій.

Золотим спонсором Українського дому є компанія Ciklum, Срібним спонсором — Асоціація "ІТ України".

Спонсорами дискусійних панелей є Horizon Capital, Bitcoin Foundation Ukraine, AgroHub, UNIT.City, Hacken, Northland Power та SocialBoost.

Склад Організаційного комітету Українського Дому (UHOC): Алекса Чопівська, директор UHOC; Андрій Колодюк (UVCA); Ольга Афанасьєва (UVCA); Ярослава Джонсон (WNISEF); Світлана Гриценко (Victor Pinchuk Foundation); Олена Кошарна (Horizon Capital) і Марина Вишегородська (Асоціація "ІТ України"). Проект реалізується в співпраці з UkraineInvest та Національною інвестиційною радою України.