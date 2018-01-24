Експорт цукру за 2017 рік збільшився майже на 30%

Вітчизняні аграрії за 2017 календарний рік експортували 598,7 тис. т цукру на суму $279,9 млн, що на 29% більше, ніж роком раніше — 465,6 тис. т. Про це повідомляє прес-служба НАЦУ "Укрцукор", передає Укрінформ.

«Експорт цукру за результатами календарного року збільшився майже на 30%. Також, змінилась і його географія — найбільшими імпортерами цього року стали Шрі-Ланка — 69,03 тис. т, Туреччина — 49,1 тис. т, Азербайджан — 44,9 тис. т, Судан — 40,0 тис. т, Лівія — 39,9 тис. т та Кот-д'Івуар — 34,5 тис. т, в той час як минулоріч основними країнами-покупцями були Шрі-Ланка, Грузія, Туніс, Румунія, Єгипет», — пояснила керівник аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило.

Окрім того, за грудень експортовано 46,6 тис. т цукру. Таким чином, за 4 місяці поточного маркетингового року 174,0 тис. т цукру уже поставлено на зовнішні ринки, що вдвічі менше, ніж на аналогічний період минулого року — 343,9 тис. т.

«Цей рік був не надто сприятливим для вітчизняних експортерів, адже ціни на зовнішньому ринку були нижчими. Окрім того погодні умови відіграли визначальну роль на якості цукрового буряку, в результаті чого маємо нижчу цукристість. Проте Україна змогла все ж реалізувати всі заплановані контракти, а про перспективи та прогнози на майбутнє будемо говорити на щорічному цукровому конгресі Sugar World 2018», — підсумувала експерт.

Як повідомили у профільній асоціації, станом на 23 січня виготовлено 2,05 млн т цукру та перероблено 14,26 млн т цукрових буряків. З початку виробничого сезону працювало 46 цукрових заводів, з яких ще 3 продовжують варити цукор.