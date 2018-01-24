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Точка зору бізнесу

Среда, 24 января 2018 14:20

Наглядова рада "Нафтогазу" візьме участь у залученні інвестора до ГТС

Наглядова рада &quot;Нафтогазу&quot; візьме участь у залученні інвестора до ГТС

Визначено трьох членів, що будуть брати участь в засіданнях робочої групи, та вести переговори з інвесторами

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" визначила трьох членів, які готові брати участь у засіданнях урядової робочої групи з ведення переговорів щодо залучення іноземних партнерів до управління газотранспортною системою (ГТС) України. Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

"Наглядова рада готова взяти участь у робочій групі Кістіона (робоча група по веденню переговорів, яку очолює віце-прем'єр Володимир Кістіон, — ред.). Вчора, наскільки мені відомо, (на засіданні наглядової ради" Нафтогазу", — ред.) було прийнято рішення про виділення трьох членів, які, по мірі готовності, що будуть брати участь в засіданнях робочої групи, зустрічатися з потенційними кандидатами і готові отримувати будь-яку переписку на цю тему ", — сказало джерело.

За словами співрозмовника, в "Нафтогазі" сподіваються на позитивну динаміку ведення переговорів та наявність кваліфікованих фахівців зі сторони уряду і сподіваються на результативну роботу Rothschild, який був притягнутий НАК до розробки плану, зокрема, щодо залучення іноземного партнера до управління ГТС України.

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