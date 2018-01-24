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Среда, 24 января 2018 13:24

"Антонов" відкрив представництво в США

&quot;Антонов&quot; відкрив представництво в США

"Авіалінії Антонова" вже отримали та виконали замовлення від Orbital ATK на перевезення супутника  Al Yah 3

Українська компанія "Авіалінії Антонова" відкрила представництво в американському Х'юстоні, штат Техас. Про це повідомляється в офіційному блозі авіакомпанії, передає Економічна Правда.

Одним з його перших замовників стала космічна корпорація Orbital ATK. АН-124-100 "Руслан" перевіз вироблений компанією супутник Al Yah 3.

Orbital ATK вперше розробила і виробила великий супутник, оскільки раніше спеціалізувалася на менших космічних апаратах.

"Це найбільший і найбільш складний [супутник] з усіх, які ми коли-небудь створювали", — розповів Амер Хоурі, віце-президент Orbital ATK.

Для перевезення його помістили в контейнер, розміри якого становили 11,4 м в довжину, 4,6 м завширшки і 4,1 м у висоту, а загальна вага — 23 тонни.

"Руслан" доставив супутник з Вашингтона в столицю французької Гвіани Каєнну. Звідти він відправився на космодром Куру. Запуск Al Ayah 3 на борту французької Ariane 5 відбудеться вже 25 січня.

Як повідомили в українській компанії, "Руслан" після доставки вантажу відразу повернувся до Вашингтона, щоб прийняти на перевезення ще один супутник від Orbital ATK.

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