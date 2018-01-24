За минулий рік через систему електронних платежів здійснили на 6% більше платежів

Як звітує Нацбанк, через СЕП було проведено 331 635 тис. початкових платежів на суму 20 937 млрд гривень, що на 7 % більше за суму, що була переведена в 2016 році

Як передає Укрінформ з посиланням на прес-службу НБУ, через систему електронних платежів НБУ (СЕП) у 2017 році здійснено 331 635 тис. початкових платежів на суму 20 937 млрд грн, що на 6% більше за кількістю та 7% більше за сумою, ніж у 2016 році.

«У 2017 році через СЕП здійснено 331 635 тис. початкових платежів на суму 20 937 млрд грн, що на 6% більше за кількістю та 7% більше за сумою, ніж у 2016 році (312 667 тис. початкових платежів на суму 19 521 млрд грн)», — йдеться в повідомленні.

СЕП забезпечує здійснення міжбанківського переказу у файловому режимі та в режимі реального часу. Упродовж минулого року у файловому режимі здійснено 330 677 тис. початкових платежів на суму 14 216 млрд грн, у режимі реального часу — 958 тис. початкових платежів на суму 6 721 млрд грн.

Переважна більшість початкових платежів у 2017 році надіслана до системи банками України та їх філіями — 309 077 тис. початкових платежів (93% від їх загальної кількості).

Упродовж 2017 року в СЕП у середньому за день оброблялося 1 337 тис. початкових платежів на суму 84 млрд грн. Середньоденний залишок коштів на рахунках учасників СЕП становив 89,57 млрд грн, а середньодобовий коефіцієнт обігу коштів за рахунками учасників системи — 0,94 (у 2016 році — 1,36).

Як відомо, у листопаді 2017 року регулятор впровадив у експлуатацію нове модернізоване покоління СЕП. Впровадження нового покоління СЕП принципово підвищило якість роботи, продуктивність і рівень надійності та створило підгрунтя для подальшого її розвитку.