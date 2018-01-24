Глава "Нафтогазу" пояснив рішення закуповувати газ у "Газпрома"

Як пояснює Андрій Коболєв, закупівля газу є обов'язковою умовою виконання рішення Стокгольмського арбітражу, а також, що обсяги закупівлі зменшені з з 41,6 млрд куб. м до 4 млрд куб. м

Закупівля НАК "Нафтогаз України" 4 млрд куб. м природного газу в 2018 році у ПАТ "Газпром" є обов'язковою умовою виконання рішення Стокгольмського арбітражу і на сьогодні вигідна з точки зору комерції, нагадав глава компанії Андрій Коболєв в ефірі "5 каналу" у вівторок ввечері, передає Інтерфакс-Україна.

"Мінімальний обсяг, який ми зобов'язані купити за новим контрактом, — це 4 млрд куб. м. Ціна — нижче від ціни, за якою ми отримуємо у європейському напрямку... Рішення про купівлю є як логічним, так і обов'язковим", — сказав він.

За його словами, знижений Стокгольмським судом мінімальний річний обсяг закупівлі газу за угодою з Газпромом з 41,6 млрд куб. м до 4 млрд куб. м не перевищить 50% потреб України в імпорті в найближчі два роки дії контракту.

А.Коболєв зазначив, що відхід України від імпорту природного газу можливий тільки за умови нарощування внутрішнього видобутку газу. "Щоб зняти питання імпорту газу з обговорення, здешевити вартість газу для українських споживачів, необхідно збалансувати наше споживання і видобуток газу", — сказав він.

"Саме тому так важливо обговорювати не тільки угоду на імпорт, а й те, що відбувається у видобутку газу. Чи мають можливість як державні, так і приватні компанії інвестувати? Яка ситуація із системою дозволів? Це важливий аспект, який через два роки дозволить нам сказати, що питання імпорту газу вже в принципі не стоїть", — додав він.

При цьому глава "Нафтогазу" знову розкритикував дії з блокування видачі ПАТ "Укргазвидобування" нових ліцензій і вилучення Держгеонадр за зверненням Полтавської облради трьох ліцензій у "Нафтогазу", що заважає групі нарощувати видобуток українського газу запланованими темпами для відходу від його імпорту.

Як повідомлялося, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв у середині січня повідомив про готовність відновити купівлю природного газу у "Газпрому" вже в I кварталі 2018 року за умови оперативної імплементації сторонами рішення Стокгольмського арбітражу.

Пізніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик на засіданні парламенту заявив, що фінансовий план "Нафтогазу" (який ще не затверджений — ІФ) на 2018 рік не враховує можливості закупівлі газу у російського "Газпрому".

Україна в 2017 році збільшила імпорт природного газу на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) порівняно з 2016 роком — до 14 млрд 50,1 млн куб. м. Зокрема з боку Словаччини в 2017 р. надійшло 9 млрд 910,1 млн куб. м газу, Угорщини — 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польщі — 1 млрд 305,3 млн куб. м.

Видобуток газу в Україні в 2017 році збільшився на 4,2% (на 838,2 млн куб. м) порівняно з 2016 роком — до 20 млрд 825,3 млн куб. м. Зокрема видобуток газу ПАТ "Укргазвидобування" становив 15 млрд 243,7 млн куб. м (+ 4,4% до 2016-го), ПАТ "Укрнафта" — 1 млрд 101,4 млн куб. м (-15,1%), іншими компаніями — 4 млрд 480,2 млн куб. м (+ 9,6%).