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Точка зору бізнесу

Среда, 24 января 2018 11:28

Гройсман: Україна може бути гідним конкурентом на світовому ринку промисловості

Гройсман: Україна може бути гідним конкурентом на світовому ринку промисловості

Прем'єр-міністр розповів про унікальну розробку двох харківських підприємств, що доказує конкурентоспроможність української промисловості у світі

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що українська промисловість, яка нині розвивається, може скласти гідну конкуренцію на світовому ринку. Про це він написав у Facebook, інформує Укрінформ

«Два харківських підприємства втілили в життя розробку українських конструкторів — зразок самохідного п'ятивісного шасі, яке може бути використано для новітніх ракет! Це ще раз доводить, що наша промисловість розвивається та може скласти гідну конкуренцію на світовому ринку», — написав Гройсман.

На ПрАТ "Харківський завод транспортного обладнання" за участі Державного підприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова" освоїли випуск власних шасі з колісною формулою 10х10 для оперативно-тактичного комплексу "Грім-2". Йдеться про ходовий зразок першого українського самохідного п'ятивісного шасі, що було з нуля розроблене українськими конструкторами.

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