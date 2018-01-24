Гройсман: Україна може бути гідним конкурентом на світовому ринку промисловості

Прем'єр-міністр розповів про унікальну розробку двох харківських підприємств, що доказує конкурентоспроможність української промисловості у світі

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що українська промисловість, яка нині розвивається, може скласти гідну конкуренцію на світовому ринку. Про це він написав у Facebook, інформує Укрінформ.

«Два харківських підприємства втілили в життя розробку українських конструкторів — зразок самохідного п'ятивісного шасі, яке може бути використано для новітніх ракет! Це ще раз доводить, що наша промисловість розвивається та може скласти гідну конкуренцію на світовому ринку», — написав Гройсман.