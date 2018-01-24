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Точка зору бізнесу

Среда, 24 января 2018 10:24

Фінансова стабільність під загрозою через затримку у співпраці з МВФ — НБУ

Фінансова стабільність під загрозою через затримку у співпраці з МВФ — НБУ

19 січня на засіданні Ради з фінансової стабільності наголосили, що прогнози міжнародних організацій і настрої інвесторів залишаються оптимістичними

Основним фактором ризику для фінансової стабільності на сьогодні є затримка із продовженням співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це заявили учасники Ради фінансової стабільності, передає УНН  з посиланням на повідомлення НБУ.

“Основним фактором ризику для фінансової стабільності на сьогодні є затримка із продовженням співпраці з Міжнародним валютним фондом та надходженням наступного траншу офіційного фінансування”, — розповіли у Нацбанку.

Зазначається, що ця затримка заважає залученню коштів від інших міжнародних партнерів України, а також може спричинити зростання вартості запозичень на зовнішніх ринках.

“З огляду на необхідність повернення у 2018-2019 понад 10 млрд доларів в рамках виплат за зовнішнім державним боргом ризик подальшої затримки з реалізацією програми з МВФ на сьогодні лишається ключовим для України”, — наголосили у НБУ.

Водночас уточнюється, що сприятлива світова кон’юнктура для України зберігається, а прогнози міжнародних організацій та настрої інвесторів лишаються оптимістичними.

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