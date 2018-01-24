Ціна на нафту різносторонньо коливаються через дані про видобуток нафти в США

Експерти прогнозували зниження запасів нафти в США, через що напередодні було зафіксовано зростання цін, проте дані API призвели до здешевлювання нафти

Ціни на нафту опускаються в середу після ралі в ході попередньої сесії, за підсумками якої вартість WTI підскочила до максимуму з грудня 2014 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася на $ 0,14 (0,2%) — до $ 69,82 за барель. Напередодні контракти подорожчали на $ 0,93 (1,35%) — до $ 69,96 за барель.

Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до цього часу на $ 0,04 (0,06%) — до $ 64,43 за барель. У вівторок контракти подорожчали на $ 0,9 (1,42%) — до $ 64,47 за барель.

Підтримку ринку у вівторок надавали очікування зниження запасів нафти в США.

Згідно із прогнозом експертів S & P Global Platts, запаси нафти в США минулого тижня впали на 1,6 млн барелів. Зниження запасів може бути визначено за підсумками десятого тижня поспіль, що стане найтривалішим аналогічним періодом з 1982 року.

Міненерго США оприлюднить щотижневу доповідь про запаси енергоносіїв у середу о 17:30.

Тим часом, дані Американського інституту нафти (API), оприлюднені в ніч на середу, вказали на збільшення запасів нафти в США за минулий тиждень на 4,76 млн барелів.

Позитивним для нафтового ринку фактором є настрій країн ОПЕК + на співпрацю навіть після закінчення терміну дії нинішньої угоди про обмеження видобутку, пише MarketWatch.

Міністр нафти Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив в інтерв'ю CNBC під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, що країни ОПЕК + "схвалюють необхідність розширення цієї форми співпраці ОПЕК і не-ОПЕК після завершення чинної угоди".

"Солідарність Росії і Саудівської Аравії зараз на піковому рівні, — зазначає аналітик ThinkMarkets Наїм Аслам. — Обидві країни віддані обмеженню видобутку до кінця поточного року і натякають на можливість продовження співпраці".

Це дає "бичачий" сигнал ринку, вважає експерт.

"Однак, якщо вони не будуть слідувати цим шляхом, ситуація для "биків" різко зміниться, — каже Аслам. — Окрім того, при поточних цінах на нафту і вище американські виробники сланцевої нафти будуть тільки нарощувати видобуток".