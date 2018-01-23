ФДМУ затвердив перелік об'єктів малої приватизації на 2018 рік

В.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров затвердив список об’єктів малої приватизації на 2018 рік. Про це Трубаров повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.
"Затвердив список об’єктів малої приватизації, які у 2018 році будуть виставлятися на продаж. Держава володіє не лише промисловими гігантами, як Турбоатом, Центренерго, ОПЗ, а й сотнями інших, які в першу чергу можуть бути цікаві невеликим підприємцям", — зазначив він.
За словами Трубарова, в орієнтовному переліку об’єктів приватизації державної власності груп А, Д, Ж, які будуть виставлені на продаж у 2018 році — дитячі табори, кінотеатри, офісні приміщення, їдальні, магазини, гаражі, єдині майнові комплекси і навіть кораблі.
"Майже 400 об’єктів, котрі можуть працювати і приносити дохід, як новим ефективним власникам, так і державі у вигляді робочих місць і податків", — зазначив він.
Серед оприлюдненого переліку — єдиний майновий комплекс ДСП «Укртелефільм» (м. Київ), Будинок правосуддя разом із земельною ділянкою (Вінницька обл., смт Іллінці), Харківський хлібозавод, «Коломийська паперова фабрика», Первомайська гідроелектростанція (Миколаївська обл.), Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика, газорозподільний пункт разом із земельною ділянкою у м. Люботин (Харківська обл.), очисні споруди Височанського заводу продтоварів (Сумська обл.) та в м. Новий Розділ (Львівська обл.), група інвентарних об’єктів АЗС № 3 (Херсонська обл.), газопровід високого тиску для газифікації населених пунктів зони НЕС (Первомайський район, Миколаївська обл.), багатоквартирні і одноквартирні житлові будинки і навіть приміщення шкіл і дитячих садків у різних регіонах України.