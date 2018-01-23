ФДМУ затвердив перелік об'єктів малої приватизації на 2018 рік

Фонд держмайна затвердив список з майже 400 об'єктів, що перебувають на балансі держави та підпадають під приватизацію

В.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров затвердив список об’єктів малої приватизації на 2018 рік. Про це Трубаров повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

"Затвердив список об’єктів малої приватизації, які у 2018 році будуть виставлятися на продаж. Держава володіє не лише промисловими гігантами, як Турбоатом, Центренерго, ОПЗ, а й сотнями інших, які в першу чергу можуть бути цікаві невеликим підприємцям", — зазначив він.

За словами Трубарова, в орієнтовному переліку об’єктів приватизації державної власності груп А, Д, Ж, які будуть виставлені на продаж у 2018 році — дитячі табори, кінотеатри, офісні приміщення, їдальні, магазини, гаражі, єдині майнові комплекси і навіть кораблі.

"Майже 400 об’єктів, котрі можуть працювати і приносити дохід, як новим ефективним власникам, так і державі у вигляді робочих місць і податків", — зазначив він.

Серед оприлюдненого переліку — єдиний майновий комплекс ДСП «Укртелефільм» (м. Київ), Будинок правосуддя разом із земельною ділянкою (Вінницька обл., смт Іллінці), Харківський хлібозавод, «Коломийська паперова фабрика», Первомайська гідроелектростанція (Миколаївська обл.), Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика, газорозподільний пункт разом із земельною ділянкою у м. Люботин (Харківська обл.), очисні споруди Височанського заводу продтоварів (Сумська обл.) та в м. Новий Розділ (Львівська обл.), група інвентарних об’єктів АЗС № 3 (Херсонська обл.), газопровід високого тиску для газифікації населених пунктів зони НЕС (Первомайський район, Миколаївська обл.), багатоквартирні і одноквартирні житлові будинки і навіть приміщення шкіл і дитячих садків у різних регіонах України.