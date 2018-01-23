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Вторник, 23 января 2018 17:18

ДФС опублікувала рейтинг аграрних регіонів

ДФС опублікувала рейтинг аграрних регіонів

Вінницька область зайняла перше місце з постачання продукції тваринництва завдяки МХП

Виробник курятини “Миронівський хлібопродукт” вивів Вінницьку область в лідери України з постачання продукції тваринництва. Про це свідчить опублікований Державною фіскальною службою рейтинг аграрних регіонів, передає УНН

“У розрізі областей — основних постачальників продукції тваринництва ситуація не в усьому збігається із загальноаграрним рейтингом, оскільки дуже залежить від корпоративного сектору — розміщення великотоварного виробництва. Так, навіть одного великого підприємства досить, щоб вивести регіон у лідери: у Вінницькій області (перше місце рейтингу) розташовано основні потужності гіганта “Миронівський хлібопродукт”, — йдеться в аналітиці ДФС.

Холдинг “Золотоніський бекон” вивів на друге місце Черкаську область, а компанія з данськими інвестиціями “Даноша”, що займається свинарством, забезпечила потрапляння до ТОП-10 зовсім не сільськогосподарської Івано-Франківської області.

Молочною продукцією Україну забезпечують Вінницька, Полтавська, Житомирська, Хмельницька і Львівська області.

Традиційно “солодкі” області — це Вінницька, Полтавська та Хмельницька. Тут найбільші посіви цукрових буряків і основна кількість цукрових заводів у країні.

Трудова структура галузі здебільшого відповідає регіональній концентрації АПК. З 2,866 млн осіб, зайнятих у сільському господарстві, 205,8 тис. працюють у Вінницькій області, 167,5 тис. — у Харківській і 147,2 тис. осіб — у Черкаській.

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