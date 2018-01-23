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Точка зору бізнесу

Вторник, 23 января 2018 16:29

Mastercard також планує ввести картки зі сканером відбитків пальців

Mastercard також планує ввести картки зі сканером відбитків пальців

Компанія планує ввести біометричну ідентифікацію для підтвердження покупок в першій половині 2019 року

З квітня 2019 року користувачі компанії Mastercard зможуть використовувати біометричні дані, такі як відбитки пальців або розпізнавання особи, для ідентифікації. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, інформує Економічна Правда.

"Про підвищений інтерес до біометричних рішень свідчить все більша доступність відповідного функціоналу на планшетах і смартфонах, підтримка подібних рішень споживачами і нові нормативні вимоги ЄС щодо надійної ідентифікації", — йдеться в повідомленні.

"Переважна більшість споживачів (93%) обирає біометрії замість паролів для підтвердження платежів", — сказано в ньому.

Недавнє дослідження Оксфордського університету, проведене спільно з Mastercard, виявило, що 92% професіоналів в банківському секторі планують впроваджувати біометричні рішення.

Банки також відзначають, що з використанням біометричної аутентифікації їхні клієнти набагато охочіше будуть завершувати процес покупки товарів.

Очікується, що частота відмов може скоротитися на 70% в порівнянні з іншими методами аутентифікації, такими як одноразовий пароль, надісланий по SMS.

Як зазначалось раніше, Visa вбудує в кредитні картки сканер відбитка пальця.

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