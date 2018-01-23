ICU прогнозує підвищення цін на нафтопродукти та імпортний газ в Україні

В цілому ціни на нафтопродукти можуть підвищитись на 22-24%, а імпорт природного газу на 8-11%

Подорожчання нафти в світі в 2018 році може призвести до зростання вартості нафтопродуктів в Україні в середньому на 22-24%, а імпортованого природного газу — на 8-11%, прогнозують в інвестгрупі ICU, повідомляють Фінанси.ua.

“Нафтові ціни вже вийшли на нові рівні, і це є ключовим фактором більш високих цін на бензин, дизпаливо та інші нафтопродукти в Україні в цьому році. Разом зі зниженням курсу гривні, більш високі ціни на нафту призведуть до подорожчання нафтопродуктів в середньому на 22- 24% в порівнянні з 2017”, — сказав керівник підрозділу з фінансового аналізу корпорацій небанківського сектора групи ICU Олександр Мартиненко.

Коментуючи подорожчання нафти в світі на початку цього року до $70 за барель, він висловив думку, що на цьому рівні ціни вже “перегріті” і спрогнозував їх відступ до рівня близько $62-64 у другому кварталі 2018 року.

“В середньому за 2018 рік ціна може скласти $65 доларів, або на 17% вище в порівнянні з 2017 роком”, — вважає аналітик.

За його словами, угода країн ОПЕК щодо скорочення нафтовидобутку сприяє збалансуванню ринку і сприяє зниженню світового обсягу запасів у нафтосховищах.

Зростанню цін на нафту, вважає Мартиненко, сприяв також значний приплив спекулятивних коштів в нафтові фінансові інструменти, а також ситуативні збої в постачаннях в різних регіонах світу і політичні конфлікти в країнах Близького Сходу.

Водночас підвищення цін стимулюють подальше зростання нафтовидобутку, в першу чергу сланцевої нафти США, а також демотивують споживання і знижують прибутковість роботи нафтопереробних заводів, додав Мартиненко.

Щодо природного газу він зазначив, що ціни на імпорт останні три роки прив’язані до спотових котирувань ключових європейських хабів, які, в свою чергу, тісно корелюють із цінами на нафту.

“Тому ми очікуємо 12-15% зростання європейських спотових цін на газ в 2018. Прогноз враховує додатковий тиск на ціни, який може надати очікуване істотне зростання поставок скрапленого природного газу в Європу в цьому році”, — сказав представник ICU.

Водночас він нагадав про рішення Стокгольмського арбітражного суду, внаслідок якого середня ціна на імпортний природний газ для України може зрости менше — на 8-11% — у зв’язку з відновленням поставок з Росії.

За оцінками ICU, ціна російського газу буде нижчою за ціну європейських постачальників на суму витрат на транспортування від хабів до кордону ЄС з Україною — в середньому, це близько $10 за 1000 кубометрів, або 4% від середньої ціни імпортного газу в 2017 році.

Водночас відновлення постачань з Росії потенційно позбавляє Україну додаткового доходу за транзит газу на суму приблизно $112-140 млн, якщо виходити з середньої вартості транзиту по території країни в $28 за 1000 кубометрів, додав Мартиненко.