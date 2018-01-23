НБУ:Банки прогнозують збільшення кредитування бізнесу та населення

НБУ підготував звіт "Опитування про умови кредитування", в якому 72% опитаних банкірів вважають, що протягом року відбудеться ріст кредитування

Як інформує Економічна Правда, банки очікують зростання кредитування малих і середніх підприємств і надання споживчих кредитів протягом наступних 12 місяців.

Про це йдеться в аналітичному звіті "Опитування про умови кредитування", оприлюдненому Національним банком.

Протягом наступних 12 місяців корпоративне кредитування виросте, вважає 72% опитаних банкірів.

Нарощування кредитування домогосподарств очікує 67% опитаних — це максимальне значення з початку проведення опитування в 2015 році.

У IV кварталі 2017 року помітно зросла частка схвалення банками заявок на кредити малим і середнім підприємствам. На думку респондентів, основна причина цього — зниження кредитних ставок.

Великі банки значно збільшили рівень схвалення заявок на кредити громадянам, як на іпотечні, так і на споживчі.

Крім зниження процентних ставок, цьому сприяло пом'якшення вимог до застави.

У I кварталі 2018 року більшість банків очікує, що стандарти кредитування не зміняться.

Протягом IV кварталу попит бізнесу та громадян на кредити значно зріс, констатує НБУ. Попит збільшився на всі види кредитів, найбільше — на короткострокові і гривневі кредити.

Головними драйверами попиту на іпотечні та споживчі кредити були: зниження процентних ставок і поліпшення споживчих настроїв.

На I квартал 2018 року 52% опитаних банків очікують зростання попиту на кредити від бізнесу, 33% — на іпотечні кредити, 46% — на споживчі кредити.

Банки вважають, що у IV кварталі 2017 року кредитний ризик підвищився, про це заявили 60% респондентів. Також зросли, але в меншій мірі, валютний ризик та ризик ліквідності.

Процентний ризик залишається низьким чотири квартали поспіль. Операційний — не змінився.

У I кварталі 2018 року банки очікують зростання кредитного, валютного, операційного ризиків.

Вперше, починаючи з третього кварталу 2015 року, очікується зростання процентного ризику, йдеться в повідомленні НБУ.