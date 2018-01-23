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Точка зору бізнесу

Вторник, 23 января 2018 14:56

МАУ звітувала про збільшення пасажиропотоку на 16,4% у 2017 році

МАУ звітувала про збільшення пасажиропотоку на 16,4% у 2017 році

Також "Міжнародні авіалінії України" за 2017 рік перевезла до 20,28 тис. тон вантажів, що на 32% перевищує показники попереднього року

За підсумками 2017 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" перевезла майже 7 млн пасажирів, що на 16,4% перевищує показник 2016 року. Про це йдеться в прес-релізі авіакомпанії, передає Укрінформ.

"Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" підбиває підсумки 2017 року. За звітний період МАУ перевезла майже 7 млн пасажирів, що на 16,4% перевищує показник 2016-го. Обсяги перевезень МАУ в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" збільшилися на 18%, до 6,25 млн пасажирів", — йдеться в повідомленні.

Частка трансферних пасажирів на регулярних рейсах МАУ досягла 54,1%. При цьому внутрішньоукраїнський транзит виріс на 16%, до 543,4 тис. пасажирів, а міжнародний — на 22%, до 2,68 млн пасажирів. У 2017 році МАУ виконала 56,4 тис. рейсів, що на 16,6% більше, ніж у 2016-му. Коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел становив 80%.

Також обсяги перевезень вантажів і пошти за звітний період збільшилися на 32,2%, до 20,28 тис. тонн, в тому числі, зазначається в релізі, завдяки розвитку транзиту через Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Як повідомлялося, авіакомпанія відкрила нові рейси з Києва до Бергамо, Будапешта, Кракова й Херсона. Крім того, МАУ розпочала польоти із Запоріжжя до Тель-Авіва і Батумі, а з Чернівців — до Бергамо. Також інтенсивність польотів виросла на маршрутах з Києва до Пекіна, Коломбо, Дюссельдорфа, Вільнюса, Брюсселя, Мадрида, Чернівців, Івано-Франківська, а також з Івано-Франківська до Аліканте.

У межах програми оновлення та розширення флоту у 2017-му парк МАУ поповнився п'ятьма літаками Boeing 737-800 NG, з яких два прибули до Києва безпосередньо з заводу концерну Boeing в Сіетлі. Також три літаки класичного покоління було повернуто лізингодавцю. Таким чином, на даний момент у флоті МАУ 42 повітряні судна із середнім віком 10,9 років.

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