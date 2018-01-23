На черговому аукціоні НБУ продав 47,3 млн доларів за курсом до 28,86 грн/долар

Сьогодні 23 лютого Нацбанк проводив черговий аукціон з продажу валюти до 100 млн доларів, на якому задовольнив 25 заявок на суму 47,3 млн доларів

Національний банк України (НБУ) на аукціоні у вівторок задовольнив 25 заявок на загальну суму $47,3 млн за курсом до 28,86 грн/$1, повідомляється на веб-сайті центробанку, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом на аукціон обсягом до $100 млн було подано 30 заявок на $48,9 млн за курсом від 28,8 грн/$1 до 28,86 грн/$1. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 28,8526 грн/$1.

Під час попереднього аукціону, 5 січня, НБУ задовольнив 31 заявку на $50,5 млн за курсом до 28,205 грн/$1, при тому, що на аукціон були подані 42 заявки на $66,7 млн за курсом від 28 грн/$1 до 28,205 грн/$1. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 28,1927 грн/$1.

За даними Нацбанку, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок на 12:30 кч знизився до 28,8793 грн/$1 із 28,8758 грн/$1 після завершення торгів попереднього робочого дня. Торговельний оборот на зазначений час $163,78 млн, тоді як днем раніше — $240,04 млн.