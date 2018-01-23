Сьогодні Україна обговорить свій агробізнес на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

На заході українська сторона має на меті привернути інвесторів, та представити можливості агробізнесу країни

Сьогодні під час щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі міжнародні інвестори ознайомляться з можливостями українського агробізнесу. Представником України на панельній дискусії виступить Agrohub — проект з розвитку агроінновацій, повідомляє УНН з посиланням на їхню прес-службу.

Мета заходу — привернути увагу світових гравців до України, представити можливості українського агробізнесу і ввести Україну до пулу світових інноваторів.

Дискусія покликана відповісти на наступні запитання:

— Як AgriTech успішно змінює глобальні тенденції у сільському господарстві і на продовольчому ринку України та інших країн?

— Які можливості та ризики для світових інвесторів і новаторів в Україні сьогодні?

— Чи є українські агрохолдинги відкритими для нових технологій?

— Хто входить до нової екосистеми українських сільськогосподарських інвестицій?

— Яким чином цінності інноваційної економіки втілилися у сільськогосподарській практиці у 2017-2018 роках?

Спікерами виступлять:

Модератор дискусії Алекс Ліссітса (Україна) — генеральний директор агрохолдингу ІМК, громадський діяч, президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Юрій Косюк (Україна) — засновник і голова правління МХП (ПАТ "Миронівський хлібопродукт"), одного з найбільших агрохолдингів України, що спеціалізується на виробництві м'яса птиці та вирощуванні зернових.

Юлія Порошенко (Україна) — засновник і керівник проекту Agrohub, співзасновник технологічного кластера Radar Tech.

Тобіас Менн (Tobias Menne) (Німеччина) — Global Head Digital Farming Bayer AG.

Майкл Хорш (Michael Horsch) (Німеччина) — співзасновник і керуючий Horsch Machines, провідного європейського виробника сільськогосподарської обробки ґрунту і посівного обладнання.

"Існує стереотип, що аграрна галузь України не сучасна і не сприйнятлива до інновацій. Ми хочемо оскаржити цей міф на світовій арені і представити нові і успішні проекти для міжнародних інвесторів. Україна — це унікальний майданчик для нових технологій, у нас прогресивні і відкриті до співпраці найбільші холдинги, сильна кадрова база технічних фахівців, цікаві та успішні стартапи і, безумовно, позитивна динаміка розвитку галузі AgriTech. Все це ми маємо намір показати міжнародній спільноті і почати діалог з інвесторами", — зазначила Ю.Порошенко.