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Вторник, 23 января 2018 13:26

Місцеві бюджети закінчили 2017 рік з загальним фондом в 192 млрд гривень

Місцеві бюджети закінчили 2017 рік з загальним фондом в 192 млрд гривень

Запланований урядом ріст місцевих бюджетів у 2017 році був на рівні 170 млрд гривень

Загальний фонд місцевих бюджетів виріс до 192 млрд гривень у 2017 році. Про це сьогодні під час підсумкової прес-конференції заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, передає РБК-Україна.

"192 мільярди — ми закінчили цей рік, ніхто такого очікував", — заявив Зубко.

За його словами, у 2017 році уряд планував ріст місцевих бюджетів на рівні 170 мільярдів гривень.

Зубко зазначив, що впродовж минулого року бюджети територіальних громад зросли до 9,5 мільярдів гривень.

За підсумками року місцеві бюджети разом з медичною, освітньою і соціальною субвенціями склали 50% від загального державного бюджету.

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