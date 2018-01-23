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Вторник, 23 января 2018 12:30

Нафта знову почала набирати в ціні

Нафта знову почала набирати в ціні

Станом на 8:20, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася до 69,41 долара за барель,  ціна марки WTI зросла до 63,98 долара

Ціни на нафту еталонних марок ростуть під час торгів у вівторок на очікуваннях зниження запасів цього палива в США за підсумками чергового тижня, передає Інтерфакс-Україна.

Березневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,37 (0,54%) — до $ 69,4 за барель. На торгах в попередній день їх ціна піднялася на $ 0,42 (0,61%) і склала $ 69,03 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень вранці в понеділок виросли на $ 0,37 (0,58%) — до $ 63,94 за барель. За підсумками минулої сесії їх ціна підвищилася на $ 0,26 (0,41%), до $ 63,57 за барель.

Учасники ринку чекають щотижневого звіту міністерства енергетики США щодо запасів палива в країні. Він буде оприлюднений о 17:30 в середу. За оцінками опитаних Bloomberg аналітиків, нафтові резерви скоротилися за підсумками минулого тижня на 2,25 млн барелів.

"Видобуток сланцевої нафти є ключовим фактором для ринків, — говорить аналітик CMC Markets Рік Спунер. — Інвестори трохи нервують. Той факт, що нафта торгувалася в боковику останній тиждень, може свідчити про втрату імпульсу до зростання".

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