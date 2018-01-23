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Точка зору бізнесу

Вторник, 23 января 2018 11:38

ФГВФО запланував впродовж тижня продати активи банків на 18,45 мільярда гривень

ФГВФО запланував впродовж тижня продати активи банків на 18,45 мільярда гривень

Так буде продано прав вимоги за кредитами на 16,54 млрд гривень, нерухомого майна на  617,45 млн, та дебіторська заборгованість перед банками на 1 297,46 млн 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на поточному тижні планує продати активи неплатоспроможних банків на 18,45 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає Укрінформ.

«Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 18 451,45 млн грн», — йдеться в повідомленні. 

Із них на суму 16 536,54 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на 617,45 млн грн — нерухоме майно та основні засоби банків, що ліквідуються. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 1 297,46 млн грн.

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