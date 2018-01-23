ФГВФО запланував впродовж тижня продати активи банків на 18,45 мільярда гривень

Із них на суму 16 536,54 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на 617,45 млн грн — нерухоме майно та основні засоби банків, що ліквідуються. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 1 297,46 млн грн.