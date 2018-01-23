ФГВФО запланував впродовж тижня продати активи банків на 18,45 мільярда гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на поточному тижні планує продати активи неплатоспроможних банків на 18,45 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає Укрінформ.
«Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 18 451,45 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Із них на суму 16 536,54 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на 617,45 млн грн — нерухоме майно та основні засоби банків, що ліквідуються. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 1 297,46 млн грн.