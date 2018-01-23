Частина золотовалютного резерву перебуває в управлінні Світовому банку — Нацбанк

Як зазначив Олег Чурій, сума сягає 1 млрд доларів, в цілому станом на 1 січня 2018 року ЗВР становили 18,809 млрд доларів

Як інформує Інтерфакс-Україна, Національний банк України (НБУ) передав до $1 млрд золотовалютних резервів (ЗВР) країни в управління Світового банку (ВБ), повідомив заступник голови центробанку Олег Чурій.

"На сьогодні частина ЗВР перебуває в управлінні СБ. Ця сума становить до $1 млрд", — сказав він під час інформаційного дня в Києві в понеділок.

О.Чурій зазначив, що СБ є одним із найбільших інвестиційних керуючих для центральних банків — він управляє резервами 53 країн світу.

Крім того, таке передання дає змогу здійснювати операції із ЗВР аналогічні тим, які здійснює СБ при навчанні персоналу.

Іншими вигодами передання активів в управління СБ є доступ до результатів його економічних досліджень, відкриття можливості персоналу НБУ дистанційно навчатися в провідних американських інститутах та університетах, отримання від СБ консультаційних послуг.

За даними О.Чурія, СБ управляє резервами України в рамках встановлених НБУ обмежень. Серед таких обмежень: перелік високоліквідних інструментів, обмеження ризику, вимога до ліквідності, а також вимога звітності.