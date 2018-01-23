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Точка зору бізнесу

Вторник, 23 января 2018 10:23

За 2017 рік в Україні збільшився товарооборот роздрібної торгівлі

За 2017 рік в Україні збільшився товарооборот роздрібної торгівлі

За даними Держстату, роздрібна торгівля зросла на 8,8% в порівнянні з 2016 роком

Товарооборот роздрібної торгівлі України без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції у 2017 році в порівнянних цінах збільшився на 8,8% порівняно з 2016 роком, повідомила Державна служба статистики в понеділок.

Як повідомляє Держстат, оборот роздрібної торгівлі у грудні минулого року порівняно з листопадом зріс на 22,2%, а порівняно з груднем-2016 року – на 16,1%.

Найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі підприємств (юросіб і фізосіб-підприємців) у 2017 році зафіксовано в Закарпатській (на 17,2%), Одеській (на 14,1%), Львівській (на 13,5%), Черкаській (на 12,3%), Київській (на 11,7%) та Вінницькій (на 11,0%) областях.

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